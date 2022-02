2 mil 500 maestros de Aguascalientes están rezagados en vacunación

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Alrededor de 2 mil 500 trabajadores del sector educativo de la entidad está pendiente de recibir su vacunación de refuerzo contra el Covid-19, por lo que se habilitó una nueva jornada para el sector rezagado, dio a conocer el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

“El censo más aproximado que tenemos porque hay quien ya recibió su vacuna por su grupo de edad o se reforzó con algún otro laboratorio es de cerca de 2 mil 500 trabajadores de la educación que estarían pendientes de recibir el biológico”, comentó en conferencia de prensa.

Explicó que muchos trabajadores no pudieron acudir en el periodo correspondiente debido a que estaban enfermos o con otras condiciones específicas que los imposibilitaron a presentarse.

Señaló que con esta nueva jornada se abre la posibilidad de que más escuelas puedan retomar las actividades presenciales con sus alumnos, y que se sumarían a las que ya comenzaron con esta modalidad a partir de esta semana.

Indicó que el IEA cuenta con un censo de los docentes y trabajadores que ya fueron vacunados, por lo que no podrán ‘colarse’ aquellas personas que desean reiniciar un esquema de vacunación o que van por más dosis.

Precisó que el personal que ya no está trabajando con el IEA pero que se vacunó junto con el sector educativo, podrá acudir a esta nueva jornada presentando su esquema de vacunación y la documentación que acredite su periodo laboral.

El próximo 9 de febrero se aplicarán las dosis de refuerzo para el personal educativo rezagado en el Foro de las Estrellas, que será la única sede.