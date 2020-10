11 reportes de maltrato animal en Rincón de Romos

Fernanda Hernández/Especial para El Clarinete

Aguascalientes .- La titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Ofelia Díaz Martinez, informó que en el municipio de Rincón de Romos se han presentado al menos 11 reportes de maltrato animal en lo que va del año.

“En general, en todo el estado hemos recibido 1227 reportes ciudadanos, de esos 778 corresponden al tema de bienestar animal y de esos reportes solo 11 corresponden a Rincón de Romos”, dijo Díaz.

Asimismo la funcionaria estatal aseguró que dichas quejas no han pasado más de una amonestación escrita pero por la situación en que pasan tiempo entre la denuncia y en que es atendida muchas de las veces las personas implicadas tienen oportunidad de irse.

“No se ha emitido una denuncia formal, solo nos repiten lo que vieron en facebook o algunas fotografías que me imagino que no ve en el momento pero denuncia formal no (hay) ”, explicó la funcionaria estatal.

Uno de los casos que se presentó fue la de un perro que estaba siendo preparado para taxidermia así como varios casos en los cuales hubo maltrato hacia las mascotas por parte de sus dueños.

“Hace poco salió un perro que estaba en proceso de una taxidermia y se atendió ese reporte, algunos perros que sacrifican y los cuelgan”, dijo Díaz Castillo.

Finalmente, la responsable de la PROESPA, manifestó que las denuncias son de suma relevancia ya que así es más sencillo poder erradicar la problemática, además de que estarán coordinando trabajos con los municipios a fin de dar mejor atención a los reportes ciudadanos, “ya tuvimos una reunión de coordinación con algunas autoridades municipales y estamos en proceso de establecer un procedimiento adecuado de cómo actuar”, concluyó.