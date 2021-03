11 funcionarios de Jesús María piden licencia para participar en elecciones

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Funcionarios y administrativos municipales ya pidieron licencia a su cargo para poder participar en el próximo proceso electoral en Aguascalientes, informó el alcalde Antonio Arámbula.

En entrevista con El Clarinete, el edil comentó que hasta este lunes al menos 9 funcionarios del ayuntamiento ya habían solicitado su licencia para separarse de su labor.

“Hasta ahorita tengo información de 9 personas, pero no descarto que sean más. Todavía en el transcurso del día pueden llegar más”, dijo.

Indicó que ante ello, la administración analizó los perfiles de aquellos que suplirán a quienes se van para participar en las elecciones de este año.

“Ya estamos trabajando en eso, cuidando para que no se quede esto desamparado. La encomienda y el llamado es que no debemos de bajar la guardia, de echar las campanas al vuelo, redoblar esfuerzos”, comentó.

En cuanto a su participación dentro de la reelección, Arámbula aseguró que también se está preparando para los próximos meses, y que será en los siguientes días cuando anuncie los cambios correspondientes.

Este medio digital logró conocer que al final se recibieron 11 solicitudes de licencia, las cuales corresponden a:

Jacob de Luna, Coordinador de asesores

Clara Martínez, secretaria de Medio Ambiente

Soledad de Luna, delegada de Maravillas

José Guadalupe García, inspector en Servicios Públicos

Leonardo Pérez, miembro de la Secretaría de Desarrollo Social

Francisco Esquivel, juez calificador

Flor Zavala, titular de la Instancia de Cultura

Laura Patricia Ponce, jefa del Departamento de Gestión Social

Marta Mayela Benítez, miembro de SEDATUM

Marta Imelda González, miembro de la Secretaría de Desarrollo Económico

Liliana Noriega, miembro de la Sindicatura