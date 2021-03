Detectan a falso gestor que defraudaba con citas para cursos de vialidad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detectó a un individuo que ofrecía sus servicios por redes sociales para obtener las citas para el curso de vialidad al que deben acudir las personas que deseen tramitar la licencia de conducir por primera vez y cobraba por dicho trámite, el cual es gratuito, asimismo, cobraba por realizar diligencias en otras dependencias de gobierno, desempeñándose como falso gestor, por lo que se exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar y no pagar por trámites que no tienen costo.

A través del patrullaje cibernético que realizan los policías asignados a la unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se detectaron a través de algunos grupos de Facebook, publicaciones de una persona de nombre Javier que ofrecía sus servicios para obtener citas para el curso de vialidad y tramitar licencias de conducir, para lo cual le solicitaba a sus clientes la CURP y cobraba alrededor de 800 pesos para una licencia con una vigencia de 2 años, la cual tiene un costo de 375 pesos.

Al detectar la manera en la que operaba, el personal del área de licencias se dio a la tarea de ubicarlo y una vez que acudió a las instalaciones para realizar un nuevo trámite se le impidió obtener una nueva cita, asimismo, se procedió a informar lo sucedido al Secretario de Seguridad Pública del Estado Porfirio Javier Sánchez Mendoza quien le indicó que no podría cobrarle a la población por un trámite gratuito por lo que ya no se le permitirá realizar ninguno otro trámite de terceras personas y se le conminó a que se retirara de las instalaciones

Finalmente, se exhorta a la población a no pagar por trámites que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ofrece de manera gratuita como es el caso de las citas para el curso de vialidad y pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 449 910 20 55 extensiones 6657 y 6626 o la página de Facebook de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para mayor información sobre el trámite de las licencias de conducir.