Unidad y boicot

John Ackerman/ La Jornada

Ciudad de México.- Si Enrique Peña Nieto realmente quisiera defender a México, no mantendría en secreto sus conversaciones y acuerdos con Donald Trump. Y si Carlos Slim de verdad buscara unir y fortalecer a México, repatriaría sus inversiones estadunidenses y devolvería a los mexicanos aquella parte de su fortuna acumulada a partir de abusos monopólicos y pactos con el poder.

Pero, a diferencia de las dignas mujeres golpeadas, Peña Nieto no es ninguna víctima, sino un claro victimario. El actual ocupante de Los Pinos no representa ni defiende a México, sino que funge como un empleado más de Washington. Empoderarlo entonces implica entregar el destino de México a alguien que ha confirmado una y otra vez su desprecio para el país y su pueblo.

Durante la semana pasada, el presidente mexicano más repudiado en la historia no ha respondido a Trump como un hombre de Estado, sino como un lacayo. Peña Nieto no suspendió su asistencia a la reunión programada en Washington para el 31 de enero hasta después de que Trump mismo la hubiera cancelado por la vía de los hechos, con un tuit amenazante y descalificador sobre el necesario pago del muro por México como condición para la celebración del encuentro.

El llamado a la unidad en favor de Peña no es entonces más que la redición del viejo Pacto por México con el cual se inició el sexenio actual. Como aquel pacto, no se busca superar las diferencias, sino simplemente acabar con cualquier oposición al régimen. El partido Morena y Andrés Manuel López Obrador hacen lo correcto en negarse a participar en esta nueva farsa. Y es una vergüenza que los otros partidos supuestamente de oposición y de izquierda , como el PRD y MC, se hayan sumado a esta renovada cortina de humo.

Slim, por su parte, nos invita a no sobredimensionar la amenaza de Trump. El oligarca mexicano dice que el nuevo presidente no es un Terminator y celebra los grandes dotes de negociador del nuevo ocupante de la Casa Blanca. A Slim no le importa lo que pase en nuestro país porque para él México es solamente una nación más en un tablero internacional donde él tiene ampliamente diversificadas sus inversiones. La devaluación del peso y la construcción de un muro no le afectan, o incluso le podrían llegar a beneficiar.

Si Slim realmente quisiera apoyar a México tendría que poner su dinero donde está su boca (Put your money where your mouth is), como dicen sus amigos estadunidenses, y anunciar inmediatamente la venta de sus activos al norte del río Bravo para recanalizar los recursos hacia nuevas inversiones millonarias en México. Si Ford y Carrier se retiran de México, que Slim demuestre su supuesto amor a la patria retirando sus negocios de Estados Unidos.

Ahora bien, los ciudadanos de a pie también debemos actuar. Un boicot general a los productos y los servicios estadunidenses es una estrategia muy efectiva tanto para enviar un mensaje a los poderes fácticos del otro lado como para apoyar a los productores locales. Entre menos compramos en Walmart, Costco, Sams, Homemart y Starbucks, mejor. También habría que cancelar nuestras cuentas y tarjetas en Citibanamex, el único banco estadunidense en el país. Las posibles afectaciones a corto plazo a los mexicanos que actualmente laboran en estas empresas serán más que compensados por el fortalecimiento a mediano y largo plazo de la economía mexicana en su conjunto.

Juntos y organizados venceremos.