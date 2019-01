Trump: Violencia en México es peor que en Afganistán

Publímetro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la violencia en México es peor que en Afganistán y reiteró la necesidad del muro fronterizo.

En su cuenta de Twitter, Trump aseguró que “muy tristemente” los asesinatos en México aumentaron un 33% en 2018, con respecto a 2017, es decir a 33, 341.

Trump aseguró que esta situación contribuye a las crisis humanitarias en la frontera entre Estados Unidos y México, y que luego se extienden a toda la Unión Americana.

“Peor aún que Afganistán. Mucho causado por drogas. ¡Se está construyendo el muro!”, remató el mandatario.

En un segundo tuit, Donald Trump reiteró sus cifras sobre los asesinatos en México y se preguntó por qué ninguna persona quiere construir un muro.

Aseveró que la construcción de este muro ha comenzado y no se detendrá hasta que esté terminado.

Poco después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado acerca de las opiniones de Trump acerca de la violencia en México y su respuesta fue: “No quiero decir nada”

Apenas hace unos días, el 24 de enero, Trump insistió en que la construcción del muro en la frontera con México es una necesidad, pues sin éste no puede haber seguridad.

En su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump escribió: “Sin un muro no puede haber seguridad en la frontera o para Estados Unidos, construye el muro y el crimen caerá!”.

En un segundo tuit, ese mismo día, el magnate arremetió contra la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a quien acusó de no entender que pasa con Estados Unidos.

“Nancy acaba de decir que “simplemente no entiende ¿por qué?” Es muy sencillo, sin un muro no todo funciona. Nuestro país tiene la oportunidad de reducir en gran medida el crimen, la trata de personas, las pandillas y las drogas. Debería haberse hecho por décadas. ¡No vamos a ceder!, sentenció Donald Trump.

No es la primera vez que Trump se refiere a México en su cuenta de Twitter. El 19 de enero, criticó al gobierno mexicano por “no hacer nada” para detener la caravana de migrantes hondureños, que comenzaron a entrar en territorio mexicano en su travesía hacia Estados Unidos.

“México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Nosotros hemos parado las últimas dos -muchos (migrantes) están todavía en México, pero no pueden atravesar nuestro Muro, se necesitan muchos Agentes Fronterizos si no hay ningún Muro. ¡No es fácil!”, tuiteó.

El mandatario publicó este mensaje en su cuenta de Twitter después de que más de 2,000 migrantes hondureños entraran en caravana en México, sin seguir la petición de las autoridades migratorias de esperar en la frontera con Guatemala a recibir una tarjeta por razones humanitarias, un trámite que sí está cumpliendo otro millar de personas.