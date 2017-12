Ofrecerá Big Band Jazz concierto navideño en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto Cultural de Aguascalientes invita a la población al concierto Big Band at Christmas que ofrecerá la Big Band Oficial Aguascalientes este martes 12 de diciembre en el Teatro Aguascalientes a las 21:00 horas; la agrupación presentará un repertorio de canciones navideñas con el toque del swing y el jazz.

Durante el concierto, los más de 20 músicos que integran la orquesta interpretarán composiciones como Santa Claus is coming to town, Angels we have heard on high; además de composiciones de Johann Sebastian Bach con adaptación al estilo del swing, así como temas de la afamada serie televisiva estadounidense Glee.

En esta presentación especial participarán como solistas Linda Olmos, Rocío Vallín y Abner Medina.

Los boletos para este espectáculo musical se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Aguascalientes con un horario de 12:00 a 20:00 horas.

El proyecto musical Big Band Jazz, nace como un proyecto didáctico debido al creciente gusto por el género del jazz y al gran interés de jóvenes músicos por aprender a interpretar este estilo y deleitar a la comunidad del centro del país con un repertorio selecto al estilo de las grandes bandas.