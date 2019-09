“Estoy tranquilo”: Arturo Solano

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Reapareció el ex titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSFAGS) Arturo Solano, y asegura que está tranquilo.

El mismo fue visto este miércoles en los juzgados de la salida a Calvillo, donde según trascendió que acudió a una cita con sus abogados para ver cómo avanzaba su caso.

-¿Cómo se encuentra?

-Estoy tranquilo.

-¿No pasa absolutamente nada con usted?

-Pues quién sabe, se lo dejamos a las autoridades.

-¿De salud bien?

-Pues no fíjate que no tan bien, bastante malito (…) pero ahí la llevamos.

A paso veloz evitando más preguntas de los medios de comunicación, Solano subió a su vehículo retirándose del lugar.

Recordar que el ex titular del OSFAGS enfrenta un proceso tras denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, esto tras la contratación de personal fantasma que “presuntamente” laboraba en su área, así como por la compra de un software.

En su momento a inicios del 2019, el mismo fue detenido en Oaxaca para presentarlo en la audiencia inicial ante el juez del caso, aunque obtuvo su libertad días posteriores tras aplicarle una serie de medidas cautelares.