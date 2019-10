Eliminación del fuero en Aguascalientes: PRD pide mantener figura para alcaldes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sí a la eliminación del fuero pero con reservas, señaló el diputado Jorge Saucedo Gaytán, presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, quien pidió mantener esta figura legal al menos en el caso de titulares de las presidencias municipales.

“No podemos dejar descobijados a los alcaldes por lo que pudiera suceder más adelante. Están pasando cosas como la petición de eliminar poderes en algunos estados del país y es una alerta, porque puede perjudicar a gobernadores o diputados”, comentó en entrevista.

En relación con la iniciativa presentada este jueves por el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval, el también legislador por el Partido de la Revolución Democrática dijo coincidir con el mandatario estatal, explicando que el tema será analizado en la sesión de la comisión para este viernes.

“Yo estoy a favor de que al menos los alcaldes sigan manteniendo el fuero por lo que hemos estado comentando, pero ya mañana lo analizaremos dentro de la comisión”, apostilló.

– ¿Esta reforma entraría en vigor para los nuevos alcaldes que entran en funciones?

– Si se aprueba, se aprobará después de que tomen protesta los nuevos alcaldes. No aplicaría para ellos.

Este jueves, el gobernador panista Martín Orozco giró una iniciativa al Legislativo para retirarle el fuero a todo el Poder Ejecutivo y organismos descentralizados. A través de un mensaje en redes sociales, Orozco comentó que se trata de una “exigencia de la sociedad”.

Saucedo Gaytán subrayó que no se han logrado consensos dentro del Congreso de Aguascalientes para retirarle el fuero a los representantes populares. “Por lo que he estado analizando con mis compañeros, no se ha logrado el consenso para quitarle el fuero a diputados. Pero sí están de acuerdo para retirarle el fuero al gobernador y al secretario general”, indicó.