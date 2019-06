5 mil juicios atorados en la Junta de Conciliación de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Existe un rezago de más de 5 mil juicios en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Aguascalientes, según expuso Juventino Romero de la Torre, Presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Atribuyó el rezago a la falta de presupuesto y falta de capacitación hacia el personal de la misma, lo que además contribuye a la lentitud con la que salen los asuntos que pueden llevarse hasta 3 años.

Comentó que se deben buscar mecanismos que den salida más rápida a los casos y no desgastar en los tiempos a las partes en controversia.

Este problema no es exclusivo de Aguascalientes, pues en lo general en todo el país hay rezagos en materia de juicios laborales.

Citó el ejemplo de Jalisco quien tiene un rezago de 105 mil juicios, en la Ciudad de México tienen 110 mil y en el Estado de México 100 mil, lo cual deja ver las dimensiones del rezago que se tiene en el país.

Para concluir, expresó que no basta con solo cambiar de maquillajes pasando de una Junta de Conciliación y Arbitraje a Juzgados Laborales, si no se les dota de presupuesto y se continúa acumulando el rezago.