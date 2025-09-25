‘Zayu’, la mascota de México para el Mundial 2026 es comparada con la botarga de los Jaguares de Chiapas

Redacción

Ciudad de México.-Luego de que este jueves la FIFA reveló la identidad y nombres de las mascotas del Mundial de 2026, usuarios de redes sociales le encontraron parecido a ‘Zayu’, el personaje que representa a México, con la botarga de los extintos Jaguares de Chiapas.

‘Zayu’ es un jaguar que viste uniforme verde como el de la Selección Nacional y se desempeña como delantero: “Civilizaciones antiguas de México, como la maya, le otorgaron un gran significado al jaguar, vinculándolo con el inframundo y simbolizando fuerza y valentía”, se describe en la publicación de la FIFA.

“El jaguar Zayu habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país”, se añadió.

El nombre de la mascota mexicana también significa unidad, fortaleza y alegría, y “promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición.

“Representa fuerza, valentía y una conexión con nuestra herencia milenaria“, acotó la Secretaría de Turismo en su cuenta de X.

En medio de dicha presentación, distintos usuarios de redes sociales destacaron el parecido de la mascota mexicana con la de los desaparecidos Jaguares de Chiapas que se llamaba ‘Balam’, que significa “jaguar” en lengua maya.

Algunos otros aficionados señalaron que la botarga del equipo en donde militó el paraguayo Salvador Cabañas se llamaba ‘Wacho’.

“¿Alguien más se acordó de los Jaguares de Chiapas?”, “Es en honor a los Jaguares de Chiapas de Salvador Cabañas y el Profe (José Luis) Trejo”, “Se inspiraron en los Jaguares”, fueron algunas de las reacciones.

En 2017, los Jaguares de Chiapas desaparecieron debido a problemas legales y financieros, y aunque en fechas recientes se ha mencionado que podrían regresar con alguna franquicia en divisiones de ascenso, no existe nada concreto.

Con información de Latinus