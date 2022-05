Zague volverá a enfrentar demanda por paternidad

Redacción

En 2019, el exfutbolista Zague fue señalado por la modelo colombiana Luz Piedad Martínez de ser el papá de su hija. En ese entonces, la sentencia terminó favoreciendo al ahora comentarista deportivo.

Sin embargo, el tribunal que manejó el caso se dio cuenta de diversas irregularidades, por lo que decidió reanudar el proceso.

Ante ello, Luz Piedad habló sobre su sentir y sobre sus exigencias de que su hija sea reconocida por Zague.

“Me siento triste, es una pena venir de tan lejos en mi estado de salud y encontrarme con que él y sus abogados no se dejaron notificar; No es que no lo hayan notificado, sino que la dirección que ellos pusieron en 2019 dicen que no existe”

La mujer dijo que se sentía triste, ya que todo el dinero que ha invertido en el caso bien pudo destinarse a la crianza de su hija, que ahora tiene cuatro años.

“Esa es mi mayor preocupación, no tiene una figura paterna como tal porque mi padre falleció hace muchos años y yo no tengo pareja. Cuando estaba más pequeña, no entendía mucho, pero ahora que está en la escuela y ve a los demás niños, me pregunta dónde está su papá y no sé qué responderle”.

Luz Piedad aseguró que incluso si hija puede reconocer a Zague, ya que le ha mostrado muchas fotografías de internet. Aunque le insiste que está lejos y no puede verla.

También aseguró que Zague reconoce a la niña, pero que no quiso tener acercamientos con ella.

Con información de TV Notas