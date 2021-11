Zacatecas nos está generando problemas en materia de inseguridad: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El gobernador panista, Martín Orozco Sandoval se quejó de los problemas que está creando Zacatecas en materia de inseguridad.

Orozco Sandoval fustigó que el vecino estado de Zacatecas está que arde en materia de violencia generada por la delincuencia organizada, indicando que esto ha generado que grupos delictivos entren y salgan de Aguascalientes tirando cuerpos como sucedió el fin de semana anterior, hechos que los tienen registrados a través de las cámaras del C5.

Añadió que subirá el tema a la reunión de seguridad pública esta misma semana para definir estrategias específicas para Zacatecas.

“Claro que nos gustaría que nuestros vecinos estuvieran mejor, sin embargo tenemos que tomar medidas en nuestras fronteras y hacer un llamado a la Guardia Nacional para que nos apoyen en la seguridad de las carreteras federales por donde se están moviendo, pero que al final todo viene de allá”, sostuvo.

-¿Y ahora con la detención de la esposa del Mencho gobernador, parece que por todos lados se pueden meter?

-Bueno, así está el país y me gustaría que así como estoy dando la cara como titular de ejecutivo del estado también lo haga la federación porque es un tema de país, nosotros tenemos un problema ahorita con Zacatecas, Jalisco está tranquilo pero en cualquier momento se puede desatar la violencia.

Al concluir y por otra parte fue cuestionado sobre su ausencia en la reunión de gobernadores panistas con el dirigente nacional Marko Cortés en Yucatán, Orozco Sandoval expuso que se disculpó por no poder asistir luego de que la dinámica del Congreso Nacional Charro le requiere de su presencia en Aguascalientes, siendo ello el principal motivo de su ausencia y no alguna otra causa o razón política