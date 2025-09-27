Zacatecas gana a Panteras de Aguascalientes y depende de un milagro para ir a playoffs 

Redacción

Panteras de Aguascalientes perdió con marcador 87-73 en el primero de la última serie de la Liga Caliente.mx LNBP en casa de Mineros de Zacatecas.

A pesar de que en ninguno de los cuatro cuartos Panteras anotó ante Zacatecas más de siete puntos de diferencia, estando en el toma y daca el primer cuarto fue el más complicado 22-15, el segundo por tres 22-19, el tercero por seis 24-18 y el último 19-21 con tres a favor, los locales con profundidad en su cuadro obtuvieron este triunfo importante.

Con la productividad en rebotes y asistencias del equipo de Facundo Muller tejió la victoria.

Los mejores por Panteras fueron Terrel Brown con 20 puntos y siete rebotes, el pivot senegalés Mus Barro produjo 15 puntos y 10 rebotes alcanzando el doble doble, el armador y capitán Jaron Martin 12 puntos al igual que Erik Thomas.

Por Mineros Tavario Miller aportó 15 puntos y 8 rebotes, Dexter Mc Clanahan 17 puntos, Kenneth Horton 16.

Este sábado 27 de septiembre se definen las posiciones finales de la tabla general de la Liga Caliente.mx LNBP, la moneda está en el aire y Panteras buscará dar a un juego efectivo de la mano del coach español José Santaella.