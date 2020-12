Yuri se lanza contra feministas

Redacción

Ciudad de México.-Famosa cantante truena contra feministas.

Los movimientos feministas además de apoyo, también ha generado críticas e incluso detractores, como el caso de la cantante Yuri, quien hizo fuertes declaraciones al respecto © QuintoPoder

En declaraciones que ya circulan en redes sociales, la cantante aseguró que el feminismo “no le gusta” y criticó fuertemente las pintas en monumentos que han ocurrido en diversas movilizaciones feministas no sólo en México, sino en el mundo.

“El feminismo a mí no me gusta y me han criticado, [dicen] ‘¡Ay Yuri!’, a mí ¡me vale!”, se escucha decir a Yuri.