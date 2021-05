Yuri revela que le extirparon un tumor maligno tras una cirugía

Redacción

Ciudad de México.- Este 2021 no ha sido nada sencillo para Yuri.

La cantante veracruzana recientemente comentó a los medios que habría atravesado por algunos problemas de salud mental como consecuencia del coronavirus que padeció y las restricciones a causa del mismo.

Pero eso no es todo, contó que tras someterse a una cirugía los médicos le advirtieron que le encontraron un tumor maligno; afortunadamente este fue removido a tiempo y así evitó una situación delicada.

“Salgo de la operación y me dicen ‘¿Sabes qué? Te encontramos la apéndice también toda descuachanringada, te quitamos todo, la apéndice en unos meses más, era un tumorcito que tenías ahí y era cáncer’”, compartió Yuri al respecto de su situación.

La cantante veracruzana estaba atendiéndose otro tipo de problemas de salud cuando los médicos le encontraron esta protuberancia al interior del apéndice, mismo que podría diseminarse por su cuerpo.

Una vez recuperada de esta dolencia, Yuri dijo que se habría reintegrado a su vida laboral sin mayor inconveniente, por lo que en su momento no guardó el reposo recomendado por los médicos.

“Cuando yo regresé, bueno, me duele hasta el… no sé ni cómo estoy parada aquí, me empezaron a doler otra vez mis heridas, tengo una colitis crónica, y volví otra vez a las dietas de pollo, pescado, arroz, una cosa que son unos dolores de cuerpo, dolores de cabeza, efectivamente taquicardias, estrés”, aseguró.

La famosa hizo hincapié en la importancia de no vivir demasiado agobiados por el estrés, porque a la larga este problema también se puede convertir en algo crónico que afecta el estado del cuerpo.

Con información de Radio Fórmula