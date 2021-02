Yuri confiesa que sufrió abuso sexual cuando era una niña

Redacción

Ciudad de México.-Las hoy famosas tampoco se escaparon de la violencia.

Muchas son las mujeres que son víctimas de acoso o abuso sexual; sin embargo, son pocas las que se atreven a alzar la voz. Es el caso de la cantante Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, quien a sus siete años un hombre le tocó sus partes íntimas.

Así lo confesó la intérprete de ‘Maldita primavera’ en entrevista con ‘Ventaneando’, donde reveló que un sujeto la tocó en el consultorio donde su padre se desempeñaba como doctor.

El abuso que recibió la también actriz comenzó por un engaño por parte del sujeto, quien logró acercarse a ella al ofrecerle dulces.

“Ese señor empezó a decirme ‘¿quieres un dulce? Ven nenita estás muy bonita’… Me empezó como a sobar el seno y yo me hice para atrás y el señor se dio cuenta ‘no mi amor no te estoy haciendo nada’ y le dije ‘no porque mi papá me dijo que usted no me tiene que tocar aquí’. Y de ahí ya que me hice para atrás, agarró su mano y me tocó parte de la vagina y salí corriendo a decírselo a mi papá”, agregó.