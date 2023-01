YoVoy en 2022: Accidentes, choques, daños y hasta unidades incendiadas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Choques viales, accidentes, reportes de robo y hasta dos casos de unidades quemadas sin razón aparente integran el historial de las unidades de transporte público de la zona metropolitana de la capital, dentro de los doce meses del pasado 2022.

El servicio de camiones denominados YoVoy, que apenas a finales del año pasado, incrementó sus tarifas de 10 a 11 pesos, siguió presentando las mismas quejas en torno a su calidad; pero además hubo numerosos incidentes viales en puntos de la ciudad. De forma particular en la avenida Mahatma Gandhi.

Lamentablemente la tragedia también ocurrió, pues en junio fue arrollado un ciclista por una pesada unidad, que derivó en lesiones las cuales le costaron la vida.

ENERO

Apenas comenzando el 2022, el miércoles 12, la unidad de transporte público YoVoy con placas de circulación 08-AAA-44 que cubría la Ruta 1 se incendió a la altura del Centro Comercial Altaria, del norte de la ciudad.

Solamente hubo daños materiales, mientras el conductor en turno aclaró que el camión presentó fallas mecánicas y que, al detenerlo para abrir el cofre, éste se encontraba en llamas. Debió llamar a las unidades de bomberos y Protección Civil.

Días después, el martes 18, el vehículo de transporte 4110 se impactó en la parte trasera de otro camión urbano en el cruce de las avenidas José María Chávez y Paseo de la Cruz. Se dijo que el conductor de la primera unidad se había “distraído”.

FEBRERO

La madrugada del viernes 11, un camión YoVoy sufrió una aparente falla mecánica en el freno de mano, que derivó a impactarse con varias viviendas en el fraccionamiento Ojocaliente 4. El saldo de afectaciones sería una barda de concreto, dos barandales metálicos, un árbol y una barda divisoria de casas habitación dejando saldo de daños materiales por 90 mil pesos.

Tres días después, otra unidad con el número 4073 atropelló a una mujer de 53 años en una parada de camiones de la avenida Siglo XXI, derivando en que esta presentase amputación a la altura de los tobillos de ambos pies. El chofer fue detenido.

MARZO

La noche del jueves 10, solamente se notificó el choque de un camión urbano contra un auto particular en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. No hubo lesionados, pero sí se confirmó que la primera unidad fue quien invadió el carril siguiente.

ABRIL

El domingo 3, un camión urbano se impactó ante un poste metálico de servicios de electricidad en el tercer anillo de circunvalación, a la altura de Granja La Fortuna, derivando en un saldo de tres personas lesionadas.

Luego, el miércoles 6, un taxi y YoVoy se impactaron en el cruce de las avenidas Mariano Hidalgo y Siglo XXI. No hubo daños materiales, aunque sí llamó la atención que se informó que el conductor del camión urbano apenas tenía 18 años.

MAYO

El sábado 14, un camión YoVoy ocasionó un aparatoso choque con otras dos unidades particulares en calles de la colonia Morelos, que terminaría con saldo de al menos 15 personas lesionadas. Las autoridades determinaron que la unidad de transporte urbano no respetó los límites de velocidad, derivando en daños económicos por 150 mil pesos.

JUNIO

Un suceso trágico ocurrió el viernes 3, cuando un ciclista de mediana edad fue atropellado por un YoVoy número 1085 en el cruce de las avenidas Petróleos Mexicanos y Félix de la Paz, de la Colonia Gremial. Las lesiones que generó el accidente terminaron por quitarle la vida a la persona, quien falleció dos días después en el Hospital Miguel Hidalgo.

El martes 14 se notificó uno de los choques con saldo financiero más elevado, ya que los daños materiales por impacto de un YoVoy contra un Sentra 2005 fueron calculados en 150 mil pesos. El hecho ocurrió en el campus sur de la Universidad Autónoma, sobre avenida Mahatma Gandhi. El conductor fue presentado ante el Ministerio Público.

AGOSTO

Durante este mes hubo un segundo incendio de una unidad YoVoy.

Esto ocurrió el domingo 28, frente al Teatro Aguascalientes, al sur de la ciudad. Cuando el camión número 1911 se prendió y terminaría en llamas, el momento fue captado en video y se viralizó en redes sociales. Las autoridades correspondientes no pudieron informar las causas del siniestro que provocó una pérdida total del vehículo.

De forma adicional, el martes 2 ocurrió el enésimo choque entre un camión urbano y un taxi, sobre la avenida Mahatma Gandhi, frente a la entrada de la terminal Sur, y que derivó en daños materiales por arriba de los 37 mil pesos. Mientras que el viernes 5, un niño de ocho años fue atropellado por un camión de transporte público en calles de Mirador de las Culturas, debiendo ser atendido en el Hospital Tercer Milenio. El conductor de la unidad 1103 fue detenido. Al día siguiente hubo un nuevo atropello, ahora contra un varón de 39 años, en Ciudad Industrial; pero en esa ocasión el chofer se dio a la fuga.

El lunes 22, un motociclista fue arrollado y terminó en estado crítico por un YoVoy que transitaba en calle Larreategui, en la zona centro. Cabe mencionar que en esta oportunidad sí se aclaró que el conductor de la moto fue quien no respetó las señales de tránsito.

SEPTIEMBRE

El jueves 8, la unidad de pasajeros con el número 1641 no respetó la señal de luz roja en un cruce vial del fraccionamiento Lomas del Ajedrez, lo que derivó en atropellar un motociclista de 17 años, que salió sin lesiones mayores. No obstante, se calculó que el impacto dejó daños materiales por al menos 40 mil pesos.

Otro choque ocurrió el miércoles 23, ahora entre la unidad de pasajeros 1462 con una camioneta estacionada en calles del fraccionamiento Misión de Santa Lucía. En esa ocasión, los daños materiales se cuantificaron en 82 mil pesos. Dos días antes, el miércoles 21, otro camión urbano se impactó con un semáforo de la colonia Del Valle, reportándose daños por 125 mil pesos.

OCTUBRE

Durante este mes sólo se notificó el choque suscitado en la avenida de los Maestros y el llamado segundo anillo de circunvalación, sobre la colonia España, cuando un vehículo de transporte público se impactó con una vagoneta, dejando sólo daños materiales. La Policía Vial achacó la responsabilidad al conductor del camión urbano, explicando que intentó dar vuelta hacia su izquierda, pero sin percatarse de la presencia de la unidad particular.

DICIEMBRE

El último mes del año fue de más malas noticias para YoVoy así como para las personas usuarias.

Apenas el jueves 1, se reportó un choque de una unidad de transporte contra un taxi en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en el cual no hubo consecuencias mayores. Mientras que el domingo 4, otro YoVoy atropelló a una mujer de mediana edad en calles del fraccionamiento Insurgentes, lo cual derivó en que fuese atendida en una clínica social. El chofer del camión fue señalado por presuntamente dar vuelta a una calle, sin la precaución debida.

Para el viernes 9, otra unidad impactó a un auto particular sobre la avenida Gandhi, debido a que no guardó la distancia correspondiente. El martes 20 hubo un choque con mayores consecuencias, debido a un impacto entre un auto particular y un camión urbano sobre las calles Madero y Morelos, en pleno centro de la ciudad, lo cual derivó en que una pasajera de 49 años cayera de la segunda unidad, siendo trasladada a una clínica del Seguro Social. Se confirmó que el chofer de YoVoy no respetó el alto del semáforo.

En pleno domingo navideño del día 25, un camión urbano se impactó en el paso a desnivel de avenida Alameda, chocando contra el muro de contención de la arteria cercana a la zona centro. Para el lunes 26 se registró el choque de un YoVoy contra un semáforo situado sobre la avenida Miguel Ángel Barberena, al norte de la ciudad.

Finalmente el jueves 29, agentes ministeriales detuvieron a un chofer de transporte público ubicado como Williams N, a quien se le acusó por presunto abuso de confianza, tras ser señalado de que pretendió hurtar el dinero recaudado por el cobro de pasajes. La detención se concretó en la terminal urbana del fraccionamiento Casa Sólida, al sur de la capital.