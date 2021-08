Youtuber se compara con Jesucristo y desata polémica

Redacción

Ciudad de México.-En medio de la polémica conocido youtuber.

En medio de su polémica visita a Venezuela, el youtuberLuisito Comunica volvió a dar de qué hablar al publicar una imagen en la que lo criticaron por compararse con Jesucristo, pues no faltaron los comentarios molestos por parte de internautas.

El pasado lunes el influencer Francisco Guillermo, como realmente se llama Luisito, publicó una imagen que hasta hoy ha levantado opiniones a favor y en contra, y es que a través de su cuenta en Instagram compartió una fotografía de él editada que lo hace parecer la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.PUBLICIDAD

En lo que sería la cara de Jesús aparece la cara de Luisito. En la parte de abajo de la imagen se lee “Feliz Día, cracks” y en la descripción de la publicación el influencer optó por simplemente escribir “Bendiciones para todos”. Esta fue la imagen que levantó polémica y generó opiniones en contra y favor de las acciones del youtuber (Foto: Instagram/@luisitocomunica)

Pese a que usualmente el youtuber postea memes e imágenes en donde su cara es puesta en diferentes contextos para causar risa, en esta ocasión su publicación no fue muy bien recibida por los internautas, quienes incluso intentaron prevenir a Guillermo de los comentarios que podría recibir por parte de personas religiosas. “Va a arder el mundo. Voy por palomitas para empezar a leer comentarios”, escribió uno de sus seguidores.

Hasta el momento, la imagen rebasa por poco el millón de “me gusta”, un número bajo en su cuenta de Instagram, y en la sección de comentarios casi reúne los 20 mil, entre los que los internautas se expresaron acerca de la imagen.

“Hasta hoy te sigo… eres un falta de respeto”, “Acabas de echar a perder todo lo bueno que haces”, “Me parece algo de mal gusto”, “Ni modo una seguidora menos, chau”, “Entre broma y broma la verdad y tu súper ego se asoma!!!! No hagas eso, en verdad me caes bien!”, escribieron algunos de los que desaprobaron la publicación de youtuber. Luisito está de regreso de su viaje de Venezuela y hasta el momento no se ha pronunciado acerca de su polémica imagen (Foto: Instagram/@luisitocomunica)

Pronto la sección de comentarios se convirtió en un espacio en el que cientos de personas confrontaron su postura no sólo acerca de las religiones, sino también respecto a las acciones de Luisito y la forma en que se expresa en redes sociales.

A los comentarios en contra de lo que hizo el influencer, se añadieron aquellos en los que los internautas tomaron con gracia la publicación y también hicieron burla de los internautas que se molestaron. “Quien fuera Jesús comunica para repartir bendiciones pal mundo”, “Enorme falta de respeto a algo que nunca existió”, se lee.

Por otra parte, también mostraron su postura aquellos que no son religiosos, pero que tampoco tomaron bien la imagen de Luisito. “No soy católica, pero debemos respetar las creencias de los demás. Me parece un hombre doble moral el cual sale a marchar por los derechos, libertad e igualdad de los ciudadanos. Pero realmente no expresa lo primordial que es respeto por los demás”, “Creo que alguien ya necesita llamar la atención más de normal”, son algunos de los comentarios. Luisito Comunica ha decidido continuar con la publicación normal de sus memes y fotos a través de su cuenta de Instagram (Foto: Instgram/@luisitocomunica)

A pesar de que esta es una de las publicaciones en las que más comentarios ha recibido Luisito Comunica y en la que más opiniones negativas ha reunido, el youtuberno ha hablado acerca de su imagen.

Por el momento, Luisito se encuentra en su regreso a la Ciudad de México después de una corta estadía en Venezuela, en donde fue bien recibido por sus seguidores, inclusive sufrió de un desmayo a su llegada a este país por el número de gente que se reunió a su alrededor.

Con información de Infobade