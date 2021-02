Youtuber rifa dos autos para donar tanques de oxígeno a pacientes con COVID-19

Redacción

Ciudad de México.-Un youtuber mexicano anunció una rifa de sus dos autos con la que busca recaudar dinero para comprar y donar tanques de oxígeno. Ya que, en medio de la pandemia de COVID-19, muchas personas con enfermedad grave lo necesitan.

Se trata de Scott Adrián Moreno, conocido en YouTube y sus redes sociales como Scott Traveling. A través de Facebook y su canal oficial, anunció que el sorteo será para ayudar a quienes necesiten un tanque.

“La situación esta muy culey [sic]. Ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio. Así que tengo 2 carros y he tomado la decisión de rifarlos. Ya después podre comprarlos cuando las cosas estén bien”, aseguró Scott.

De la misma forma, el youtuber aseveró que no le importan las críticas por la rifa de sus autos: lo único que le interesa es poder apoyar a quienes necesitan tanques de oxígeno.

Sé que me van a criticar por las rifas como siempre. Pero con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen [a] ser indiferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares. Así que, quien guste apoyar con un boleto adelante y muchas gracias. Y quien crea que lo hago por negocio que vea cuantos tanques he regalado hasta quedarme sin ni un peso para ayudar”, escribió Scott en Facebook.

“Las cosas materiales se recuperan”: Scott Traveling

Asimismo, Scott pidió a sus 631 mil seguidores de YouTube que ayudaran, pensando en quienes más lo necesitan.

“Me siento intranquilo. No puedo dormir pensando en que hay personas que están perdiendo familiares porque no pueden comprar un tanque para salvar un familiar. Las cosas materiales se recuperan, pero las personas jamás”, puntualizó Scott.

Ve el video donde el youtuber Scott Traveling explica cómo rifará sus autos:

Video publicado en YouTube por YouTube Scott Traveling Channel

Con información de Milenio y Telediario.