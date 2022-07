Yordi Rosado vomitó a un grupo de modelos en un juego de futbol

Redacción

Ciudad de México.-Yordi Rosado recordó una curiosa anécdota de la vez que vomitó a diez modelos internacionales, quienes le hicieron “bolita” mientras jugaban futbol.

Durante la transmisión de la última emisión de “De noche pasa todo con Yordi Rosado”, el conductor contó cómo fue ese momento poco afortunado.

“No, no había tomado”, comenzó. “Estábamos jugando futbol, pero es que (una de las mujeres) tenía el codo en la boca de mi estómago…. Fue horrible” destaca el conductor.

Yordi señala que cuando sintió mucha presión en el estómago, y ninguna de las mujeres se percató que pasaba por un mal momento, su cuerpo no lo pudo soportar.

“Nunca me había pasado”

El conductor también recuerda en durante ese momento estaba presente Facundo, pues se habían formado 2 equipos para un juego.

Se trataba de un partido de futbol. “Era Facundo en un lado con 10 chavas, yo con otras 10 y pues no sé por qué me hicieron bolita, y resulta que… además me han hecho bolita toda la vida, o sea muchas veces, y nunca me había pasado”, relató el también productor.

Al sentir la presión en el estómago, el conductor les pidió a las mujeres que pararan, pero las modelos eran de distintas nacionalidades y algunas no hablaban español, por lo que no logró darse a entender pese a los gestos que hacía.

Llegó un momento en que Yordi no pudo contenerse. “Vomité a todas. Imagínate por favor la pena” recordó el conductor.

Con información de El Heraldo de México