Yordi Rosado explica por qué se distanció de Adal Ramones

Ciudad de México.-Yordi Rosado y Adal Ramones forjaron su amistad con la transmisión del programa Otro Rollo durante 12 años, pero al término surgió un distanciamiento entre ellos cuando siguieron caminos por separado y ahora fue el conductor quien se encargó de revelar los detalles.

No fue la envidia, dijo Rosado en entrevista con Adela Micha. "Yo nunca tuve ni media envidia, yo nunca dije: 'Quiero hacer el monólogo'. Nunca, nada de esto (…) Mucha gente piensa 'es que Yordi era el cerebro del programa', pero la verdad es que no es cierto, éramos tres, por igual", contó.

Sin embargo, aseguró que era porque estimaba a Ramones que fue de las pocas personas que lo enfrentó y le dijo a la cara cuando estaban hablando mal de él. “Están diciendo esto y bájale tres rayitas”.

¿Por qué Yordi Rosado se distanció de Adal Ramones?

Según lo que confesó, su cercana relación también implicó que ambos se contaran sobre sus exparejas.

“Siempre me quiso Adal como su hermano y me cuidó mucho, pero lamentablemente en ese cuidado se metió quizá más en mi relación de lo que tenía que meterse. Siempre estuvo ahí dentro, muchas veces le hice caso, pero cuando él se empieza a separar, yo siendo su mejor amigo, no me entero”, argumentó.

Después de llamarle para preguntar qué estaba pasando en su vida, Adal lo contuvo y no le dio respuesta hasta que pasaron seis meses de largas para verse. “Entonces me empiezo yo a enojar”, explicó Yordi.

“Si yo te dejé entrar tanto en mi relación, ¿Por qué cuando tú tienes algo en tu relación, que no quieres que te comente tanto lo bueno como lo malo, te alejas? No me parece chingón”, señaló.

La disparidad y que sentía que la confianza entre ellos había mermado fue en gran parte lo que los separó. “Se fracturó suficiente como para ya no tener la amistad que teníamos. Ya no somos mejores amigos. Si nos queremos, nos frecuentamos muy poco, casi nada”.

Yordi recuerda haberle dicho que no estaba contento por su actitud, pero que como todos los seres humanos se podía equivocar. “Quizá lo hiciste a propósito, quizá no, quizá te diste cuenta, quizá no, no lo sé. Lo único que sí te digo es que la misma amistad no vamos a tener, pero si el día de mañana me necesitas y te estás muriendo en cualquier lugar del mundo, yo voy a estar ahí. Lo respeto y le agradezco lo que me enseñó, yo estoy a cuadro gracias a él”.

Con información de El Financiero