Yolanda Andrade rompe en llanto por su estado de salud

Redacción

Ciudad de México.-Yolanda Andrade reapareció luego de estar hospitalizada varios días, a consecuencia de una hemorragia severa que puso en riesgo su vida, por lo que rompió en llanto al hablar sobre su estado de salud.

La conductora fue captada por los medios de comunicación afuera de los foros de la XEW donde se graba el programa “Montse & Joe”, ahí reveló que se tomará un tiempo para atender su salud, y pidió oraciones para todas las personas enfermas.

Al bajar el vidrio de la camioneta donde llegó se le vio con el rostro desencajado y visiblemente desmejorada, y al preguntarle sobre su estado de salud, con lágrimas, respondió, que está muy cansada y sin posibilidades de trabajar.

Al preguntarle si su estado de salud tiene que ver con un tumor, como lo reveló Jorge Carbajal en su programa de YouTube, guardó silencio y respondió:

“Pueden ser muchas cosas. Ayer me sentía bien, pero hoy no, había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no, hoy tenía cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que venir a trabajar, pero ahorita mi prioridad es mi salud”.