Yolanda Andrade explota contra Claudia de Icaza y la llama “mentirosa”

Redacción

Ciudad de México.-Hace poco, la escritora Claudia de Icaza comentó que Yolanda Andrade y Verónica Castro estaban bajo los efectos de sustancias ilícitas cuando, presuntamente, contrajeron matrimonio en Ámsterdam, hace casi 20 años.

“Con todas las reservas, según esto y según lo ha dado a conocer Yolanda, pues andaban pachecas en Ámsterdam, entonces se casaron (Yolanda Andrade y Verónica Castro) bajo un x rito”, comentó la también periodista para su programa ‘De Historia en Historia’.

Ante estas declaraciones, la famosa conductora no se quedó callada y arremetió en contra de Claudia de Icaza, asegurando que está “mal informada” y es una “mentirosa”, a través de sus historias de Instagram.

No obstante, el pleito no terminó aquí, pues Andrade también posteó una publicación en su red social, donde le exige “pruebas” de lo que está diciendo.

“La Caída de una ‘Periodista’ que no puede reconocer su mentira @dehistoriaenhistoria. Al público no se le miente ¿Dónde están tus Pruebas? Oye #claudiadeicaza, perjudicas el trabajo de credibilidad que todavía tienen tus colaboradores en tu programa y de Lupita. Lupita inmediatamente me buscó y me encontró, tú ni pío. Solo hablas sin argumentos. Aquí les comparto al #publicoconocedor, las mentiras del espectáculo”, escribió Yolanda Andrade.

Como era de esperarse, la publicación de la presentadora obtuvo el apoyo por parte de sus seguidores: “No te dejes paisa esa mujer toda la vida ha dicho mentiras”, “¿Qué espera para retractarse?”, “Amo que no te quedes callada”, “Me encantas como contestas”, “Tu público te apoya”, son algunos comentarios que se podían leer.

Recordemos que, hace unos años, Yolanda Andrade aseguró que tuvo un romance con Verónica Castro y que hasta se habían casado, de manera simbólica, en Ámsterdam, hace dos décadas.

“La verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza”, declaró Yolanda en entrevista para ‘Primer Impacto’, hace unos ayeres.

Sin embargo, esto ha sido negado por la madre de Cristian Castro y hasta le pidió a Andrade que ya se abstuviera de decir ese tipo de declaraciones.

“Aclaro que no me casé, yo nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos pues cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que haga bromas y te cases también en broma como lo puedes hacer en una kermés, pero no, ya le pedí de favor que se esté tranquila”, manifestó Castro en 2019, durante una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’.

Con información de TVNotas