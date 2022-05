“Yo ya me voy a mi casa”: ‘Paquín’ González 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras se cuestionado sobre su interés al respecto de continuar al frente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, el presidente José Ángel González Serna, suelta carcajada y dice que ya se va a su casa.

-¿Te gustaría repetir en el cargo presidente?

-No, no, cómo (…) yo ya me voy a mi casa (jajajajaja).

Más adelante el también empresario de la industria de la construcción resaltó que los ciclos hay que cerrarlos, sintiéndose satisfecho por el trabajo realizado en las etapas en las que le tocó la organización de la verbena.

“Hemos aportado algo para que la feria continúe siendo la mejor feria de México y de Latinoamérica”, resaltó el también empresario local.

Al concluir sostuvo que la feria tiene aún nichos de oportunidad que pueden ser explotados en donde la misma debe ser vista como una empresa y aprovecharlas para fortalecer el principal producto turístico del estado.