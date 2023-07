“Yo sí sé ganar elecciones”, dice Aureoles a PAN y PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El. exgobernador de Michoacán y ahora aspirante a la Presidencia por el PRD, Silvano Aureoles Conejo reconoció que ninguno de los tres partidos que conforman el Frente Amplio por México podrá ganar la elección por sí solo, al tiempo que enfocó sus críticas hacia deudas que a su consideración el gobierno federal ha incrementado como salud y en seguridad.

Aceptó que el futuro del Partido de la Revolución Democrática luce incierto, pero expuso que hay expectativas de que pueda mantener su registro como instituto político y replantearse en 2024.

De paso, el michoacano reiteró su objetivo de ser el abanderado contra Morena en la votación del 2024 y lanzó un reto hacia los demás perfiles del PAN y del PRI: “yo sí sé ganar elecciones”.

Aureoles Conejo visitó este lunes la ciudad, donde en entrevista con elclarinete.com.mx, resaltó que desde hace tiempo no tiene acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Por alguna razón que me tiene tirria y no me ha tomado la llamada”, dijo.

Sobre la situación que vive el país, fue enfático: “es un retroceso grave y se proyecta a nivel nacional. Son gobiernos muy ineficaces, sin experiencia y ahora lo que vemos es un desastre”.

– En 2018 usted apoyó la candidatura presidencial de José Antonio Meade…

– Dos semanas previas a la elección, dije que a mi juicio el mejor perfil para ser presidente de México lo tenía José Antonio Meade y lo sigo sintiendo, porque es un hombre capaz, preparado, con experiencia en gobierno y si hubiera sido más comparado con el que tenemos.

– ¿Pero entonces ahora no piensa declinar por otro candidato o candidata?

– No, no voy a declinar. Voy a llegar hasta el final, o hasta donde la condición me permita.

– También la perspectiva de Michoacán como estado inseguro se vivió en su gobierno, ¿cuál sería ahora su oferta?

– El tema de inseguridad, sobretodo lo que está vinculado al crimen organizado, no es un tema sencillo, los estados no pueden solos. Yo entregué resultados buenos del 2015 al 2018, pero cuando llega este gobierno, todo se desmanteló. Desde que el presidente dijo que su enfoque eran abrazos y no balazos, valió gorro el asunto y gobiernos como el que yo encabezaba, pues en el peor de los mundos.

– ¿Es difícil mantener la agenda de libertades que tiene el PRD con el PAN que rechaza esos temas?

– Hay un par de cosas que sí son polémicas: matrimonios igualitarios y el aborto que es una agenda diferente con el PAN. Pero esos temas hay que ubicarlos y no dividirnos. Ahora hay un objetivo superior que es llegar a la elección del 24 para ganarle a Morena. Solos, no vamos a ser competitivos, es una realidad. Aunque fuera el PRD por su cuenta, o el PRI o el PAN por su cuenta.

– ¿El PRD en 2024 mantendrá el registro?

– Tenemos que luchar fuerte, duro, para que el PRD subsista y mantenga su registro. En estos días hemos subido puntos y la encuesta que menos puntos nos da, nos otorga seis. Lucharemos a brazo partido para no perder el registro. Pasando el 24, nos vamos a plantear muchas cosas en el partido.

– En resumen usted se vé en la Presidencia. ¿No se ve como senador, ni como diputado, ni como secretario de Gobernación?

– Ahora no. Vamos a esperar que nazca el becerro y luego vemos que sigue pues la moneda está en el aire. Yo quiero ser el coordinador de la tarea de la construcción del Frente Amplio por México y voy a ser lo que sé hacer. Le sé a estos temas, si tú revisas los únicos que hemos ganado elecciones somos Beatriz Paredes (PRI) y yo. El resto ha ganado una o ninguna, como Santiago Creel (PAN), y no es ofensa, sino que su carrera ha sido en otros ámbitos. Yo sé ganar elecciones.

La definición de la candidatura presidencial en el Frente Amplio por México se definiría en septiembre e incluye a una decena de aspirantes.