“Yo no me descarto”, dice Enrique García sobre coordinación del PAN en el Congreso

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El diputado Enrique García López señaló que no se descarta para liderar la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) dentro de la próxima legislatura.

En entrevista con los medios, comentó que aunque esta decisión se tendrá que tomar con las dirigencias del partido, no se descartaba para la posibilidad de asumir esta tarea dentro del congreso local.

“Por lo pronto sé que es un tema que tendrá que analizar la presidencia del partido, yo no me descarto para la posibilidad, lo que sí es un hecho y siempre lo he dicho, con los diputados más vale siempre trabajar de la mano”

“Ya me tocó prácticamente este proceso de generar muchas coincidencias al interior del Congreso del Estado y nunca tuve la necesidad de coordinar este grupo parlamentario”, agregó.

En cuanto al inicio de la 65 Legislatura, comentó que el actual grupo de diputados y diputadas buscará dejar la menor cantidad de trabajo rezagado, a fin de que los representantes entrantes puedan trabajar bajo su agenda.

“Lo que hemos buscado es que se quede o se rezague la menor cantidad de iniciativas presentadas por los diputados en la 64, para darle oportunidad a los de la 65 a que trabajen con su propia dinámica”,