“Yo no invite, me invitaron”: delegado de Segob sobre ausencia de representantes federales 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alberto Gaytán Palos, hombre cercano y de total confianza del morenista, Arturo Ávila, asumió este día la titularidad de la delegación de la Secretaría de Gobernación en la entidad en un austero evento a temprana hora en el Jardín de las Jacarandas, lugar poco común para eventos de carácter político.

Luego de deshacerse en elogios al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el funcionario federal mencionó que viene a sumarse al trabajo por Aguascalientes, por lo que colaborará de la mano con el gobierno del estado que encabeza la aliancista, Tere Jiménez.

Sin embargo cuestionado por los medios de comunicación sobre la ausencia entre otros de Silvia Licón, encargada de los Programas del Bienestar y coordinadora de los delegados federales, Gaytán Palos atajó diciendo que fue un evento organizado por del gobierno del estado.

-¿Habrá coordinación con todos, también con la delegación del Bienestar porque no vimos hoy por ejemplo a representantes?

-Bueno, acuérdese que este evento lo organizó el gobierno del estado, yo ignoro el motivo por el cual no nada más el Bienestar, sino otros representaciones no acudieron, pero como yo soy invitado yo no puedo decirles a quien inviten, porque si usted me pregunta yo no sabía que iban a estar muchas personalidades aquí y solo me dijeron que me iban a dar una recepción, cosa que agradezco, concluyó.