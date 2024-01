 Yesenia Pinzón Castro rindió su 1er Informe de actividades como rectora de la UAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En sesión solemne del H. Consejo Universitario, la rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Sandra Yesenia Pinzón Castro, rindió su primer informe de labores correspondiente al año 2023.

Como parte de su mensaje, la rectora comentó que, en cinco décadas, la máxima casa de estudios del estado no hubiera crecido de la manera en que lo ha hecho ni se hubiera consolidado hasta convertirse en un ejemplo a nivel nacional, si no se hubiesen asumido con valentía retos y oportunidades y si no se hubieran aceptado, con aún más valentía, los errores, para desde ahí redoblar esfuerzos, en aras de volver a la institución mucho más fuerte, en favor de la sociedad.

Asimismo, reconoció que a lo largo del año se enfrentó una serie de importantes retos y áreas de oportunidad que, individual y colectivamente, permitieron ubicar a dónde debían dirigirse los principales esfuerzos de mejora, en concordancia con los planes de trabajo planteados desde que asumió el cargo.

Es así que, según expresó la rectora, el trabajo se volcó en estrategias para atender puntos muy importantes como: campañas y acciones coordinadas y multidisciplinarias a fin de fortalecer los servicios de prevención y atención psicológica y emocional; establecer las condiciones necesarias para entrar de lleno en el sector de la educación a distancia; impulsar la investigación y generar mejores políticas y procedimientos para mejorar en temas de preservación del patrimonio universitario.

Como parte de los logros 2023, sobresale la aprobación del H. Consejo Universitario para la creación de un nuevo bachillerato que dará servicio a más de 2 mil jóvenes del norte del estado, en un histórico acuerdo de cooperación multilateral con la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Municipio de Rincón de Romos.

Asimismo, es destacable el desarrollo e implementación del portal https://uvirtual.uaa.mx con el que se abre la puerta a la educación virtual en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

También resalta el diseño de cuatro nuevas especialidades por aval académico con el IMSS: Especialidad en Ortopedia y Traumatología, Especialidad en Medicina del Trabajo y Ambiental, Especialidad en Nefrología y Especialidad en Pediatría Médica.

En temas de investigación, se destacaron logros como las tres nuevas patentes obtenidas por académicos de la UAA: “Articulación para Modelo Antropométrico Hombro – Cadera”, “Método y kit para detectar Escherichia coli uropatógena en muestras biológicas, ambientales y/o alimentos” y “Uso de Acetato de Leuprolida como Neurorregenerador”.

La rectora de la institución hizo puntual énfasis en que las acciones emprendidas y los logros cosechados este año son producto del esfuerzo de todas y cada una de las personas que integran la comunidad universitaria, así como del apoyo y la confianza de la sociedad.

“Hay universidad para rato. Hay universidad para muchas de las siguientes generaciones de la gente buena de Aguascalientes y de otras entidades que quieran formar parte de una casa de estudios reconocida a nivel nacional e internacional. Hay universidad para seguir apoyando a los sectores vulnerables y para continuar siendo el principal centro de formación integral de nuestro estado”, expresó la Dra. Pinzón Castro.

Finalmente la Dra. Pinzón se comprometió a continuar respondiendo con trabajo y resultados, para que la UAA siga proyectando su luz y siendo uno de los principales soportes educativos y culturales de Aguascalientes. Es importante destacar que la máxima casa de estudios reportó un estimado de 3 millones 685 mil 113 alcances e impactos sociales durante 2023.

Cabe hacer mención que durante el evento protocolario la rectora hizo entrega de un reconocimiento a la Dra. Kalina Isela Martínez Martínez, presidenta saliente de la Honorable Junta de Gobierno y tomó protesta al nuevo integrante de este órgano, Dr. Joaquín Sosa Ramírez.

Durante el evento, el Mtro. Víctor Octavio Olín Balderas, director de Convenios y Dictámenes, en representación de la Secretaría de Educación Pública Federal, y el Dr. Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de ANUIES felicitaron a la rectora de la UAA por el trabajo reflejado en este primer año de su administración.

En la presentación del informe también estuvieron presentes: la Dra. Teresa Jiménez Esquivel, Gobernadora Constitucional del Estado; el Mtro. Raúl Silva Perezchica, presidente de la Comisión de Educación del H. Congreso del Estado de Aguascalientes; la Mtra. Lorena Martínez Rodríguez, directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, y el Mtro. Juan José Shaadi Rodríguez, secretario general UAA.