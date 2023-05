Yeri Mua se burla de Paul Stanley

Redacción

Hace unos días Yeri Mua acudió como invitada al programa Hoy en donde habló de su polémica vida amorosa y su éxito en las redes sociales, sin embargo, la veracruzana fue criticada porPaul Stanley y ahora es la modelo quien le respondió al famoso.

En una de sus más recientes transmisiones en vivo, Yeri Mua habló sobre Paul Stanley y aunque no mencionó la dura crítica que le hizo el conductor al decir que era “prófuga del ácido fólico”, con una indirecta la influencer arremetió en contra del conductor.

En dicha transmisión, Yeri Mua señaló que Paul Stanley estaba “chistoso” y que incluso el famoso le recordó a uno de sus primos.

“Está chistoso, está bien cachetoncito, da ternura. Se parece a un primo mío que le dicen el mantecas. Es que se parece a un primo mío que le dicen el mantecas porque está así bien cachetón y rojo se pone”.

La influencer aseguró que tiene mucho tiempo que no ve a su primo, pero que debido a que lo recuerda como alguien “curioso” y chistoso no dudó en compararlo con Pul Stanley.

“Pobrecito el mantecas, tiene uuhh que no lo veo, peor miren, el Paul hizo que me acordara del mantecas. Saludos donde quiera que estés porque hace mucho que no lo veo y hace mucho que no lo veo, por eso digo que me lo recuerda, por chistosito. Está curioso y siempre los que están curiosos se hacen los chistosos

Paul Stanley (Instagram).

¿Qué le dijo Paul Stanley a Yeri Mua?

Fue en el programa Cuéntamelo Ya Al Fin, en donde Paul Stanley se lanzó de forma contundente contra Yeri Mua, pues para él no es posible que la hayan invitado a Hoy.

La crítica contra Yeri Mua inició con el discurso de Paul Stanley, quien aseguró que era una prófuga del ácido fólico, pues que aunque mucho baile en TikTok, le hace falta que le gire un poco la ardilla. Al cuestionarle de quién hablaba nombró a Yeri Mua.

“Los influencers que invitan al programa Hoy… una prófuga del ácido fólico, que mucho baile en las redes, que soy bella y sensual, con más plástico que los santos del mercado, pero se nota que no le gira la ardilla”, inició su discurso Paul Stanley.

