Yandel le aventó una bomba molotov a los polis para que no lo detuvieran en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- Un adolescente con mañas de terrorista se metió a una casa ajena presuntamente para robar y cuando los descubrieron arrojó una bomba molotov para intentar huir en el fraccionamiento Paseos de San Antonio.

De acuerdo con el informe de la afectada, la tarde del jueves salió de su domicilio ubicado en la calle Egeo, en el fraccionamiento Paseos de San Antonio, para realizar unas compras en la tienda de abarrotes y al regresar, observó a dos individuos ingresar a su morada.

Extrañada por la situación les gritó para tratar de ahuyentarlos y al notar que fueron descubiertos, uno de los sospechosos corrió para abandonar el lugar, sin embargo, el otro sacó de entre su ropa una bomba molotov y la arrojó hacia el interior.

Debido al estallido, vecinos salieron y al darse cuenta de la situación, auxiliaron a la afectada y dieron alcance al sujeto, dando aviso a las autoridades.

Luego de corroborar los hechos y ser señalado por la afectada, se detuvo a quien dijo llamarse Yandel “N” de 16 años de edad, siendo trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica.