26 C
Aguascalientes
3 octubre, 2025
Tendencias

Ley de Amparo es un retroceso para México: Arámbula

Ni halloween, ni kermés: Festival de Calaveras volverá a su…

Jiménez deja a Congreso decisión sobre municipio 12 en Aguascalientes

Detectan tiradero clandestino en Aguascalientes

Intervendrá Municipio Aguascalientes en casas usadas como picaderos

¿Qué creen? No hubo sorpresa en Querétaro y las Centellas…

JM refuerza la seguridad a través de los comités vecinales…

Desalojan ¡hasta a los muertos! en Aguascalientes

Clausuran más de mil tomas clandestinas en Pabellón de Arteaga

Checa cuánto dinero puedes ganar si inviertes en Cetes desde…

Yandel le aventó una bomba molotov a los polis para que no lo detuvieran en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un adolescente con mañas de terrorista se metió a una casa ajena presuntamente para robar y  cuando los descubrieron  arrojó una bomba molotov para intentar huir en el fraccionamiento Paseos de San Antonio.

De acuerdo con el informe de la afectada, la tarde del jueves salió de su domicilio ubicado en la calle Egeo, en el fraccionamiento Paseos de San Antonio, para realizar unas compras en la tienda de abarrotes y al regresar, observó a dos individuos ingresar a su morada.

Extrañada por la situación les gritó para tratar de ahuyentarlos y al notar que fueron descubiertos, uno de los sospechosos corrió para abandonar el lugar, sin embargo, el otro sacó de entre su ropa una bomba molotov y la arrojó hacia el interior.

Debido al estallido, vecinos salieron y al darse cuenta de la situación, auxiliaron a la afectada y dieron alcance al sujeto, dando aviso a las autoridades.

Luego de corroborar los hechos y ser señalado por la afectada, se detuvo a quien dijo llamarse Yandel “N” de 16 años de edad, siendo trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica.