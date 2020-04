Yahir rompe en llanto al hablar del problema de adicciones de su hijo Tristán

Redacción

Ciudad de México.-No hay pero dolor para un padre que ver a su hijo sumido en un problema fuerte.

Sin duda, un tema delicado para Yahir es hablar de us hijo Tristán, quien desde el 2016 ha tenido problemas con las drogas y el alcohol, y que en agosto del año pasado, tuvieron que recurrir a ayuda profesional, llegando al grado de internarlo por unos meses para después salir, por lo que el cantante desde meses atrás ha preferido no hablar de él ante los medios.



Pero ahora, fue en el programa La última y nos vamos, conducido por Yordi Rosado, donde el cantante estuvo de invitado y así habló de sus hijo: ”Ha sido muy difícil, ha sido complicado, lo que más me duele es mi hijo… pero también gracias al amor, a la compañía, a su mamá y yo, mi hijo está bien”.

Con forme fue transcurriendo la plática, Yahir no pudo contener las lágrimas al ver una foto de sus hijos: ”Es muy complicado… Tristán tiene muchos problemas, como muchos morros, pero él sabe perfectamente bien que su papá lo ama como a nadie…”. Yahir estaba protagonizando a lado de Belinda la puesta Hoy no me puedo levantar, con gran éxito y de manera espectacular, pero gracias al tema del COVID-19, regresó a su tierra, a Hermosillo, Sonora, a resguardarse esta cuarentena obligatoria, al lado de su familia y sus hijos.

Con información de TVNotas