Ya viene el Torneo de Tiro con Arco de Calaveras

Aguascalientes, Ags.- El Gran Torneo de Tiro con Arco de Calaveras, un evento de gran importancia nacional, volverá a realizarse en Aguascalientes como parte de la edición 2025 del tradicional Festival de Calaveras.

El torneo se llevará a cabo el 1 y 2 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos. Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de precisión enmarcado en las festividades.

De esta manera, los mejores arqueros del país se darán cita en el “Gigante de México” para esta competencia de alto nivel.