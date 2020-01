“Ya todos los estados del país son de paso y consumo de drogas”: Espadas Cevallos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A partir de los años 90 en que creció el problema del narcotráfico, ya todos los estados del país se consideran de paso y consumo de drogas incluido Aguascalientes, aseveró el General de la Décimo Cuarta Zona Militar, Francisco del Socorro Espadas Cevallos.

Entrevistado al término de un simulacro de incendio en las instalaciones del Cuartel General, el militar indicó que el narcotráfico es un problema serio en el país que se está combatiendo.

-¿Nos comentaba el Fiscal el día que reventaron el narcolaboratorio que podría haber investigación de otros aquí en Aguascalientes?

-Es que ellos están haciendo esas investigaciones, nosotros ni siquiera tenemos permitido investigar por ley, pero cuando ellos nos dicen los apoyamos.

-¿Y ustedes en los recorridos que hacen no han detectado nada? -Nosotros no, hasta ahorita no.

-En los barridos que hacen en la sierra tampoco se ha detectado algún plantío de droga?

-No, tampoco hemos detectado, pero eso es labor de inteligencia de personal que va y checa, pero hasta ahora no hemos encontrado nada. Al final, destacó la relación que se tiene de trabajo con las autoridades estatales, lo que ha permitido asestar importantes golpes a grupos delictivos.