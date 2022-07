¿Ya te dio covid? ¿Cuántas veces?

“Aunque es necesaria mayor investigación, la inmunidad de las vacunas ayuda a que las reinfecciones no tengan consecuencias graves”, escribe Kamil, profesor de la Universidad Estatal de Luisiana, y añade: “Puede que hasta ahora la historia tenga pocos precedentes para la actual pandemia de COVID-19”, pero ya no es nueva para nuestros sistemas inmunitarios.Entonces, aún es posible el optimismo.A mí, que estoy vacunada y reforzada y —hasta donde sé— no he contraído el virus, me anima saber que hay precauciones que no implican renunciar a una vida con reuniones familiares, viajes y abrazos.Nuestras colegas Knvul Sheikh y Hannah Seo prepararon una guía práctica para quienes están decididamente hartos de vivir la vida pandémica pero no quieren enfermarse. Espero que te sirva.