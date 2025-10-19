Ya suman 76 fallecidos por lluvias en 5 estados

Ciudad de México.- El gobierno federal ha elevado a 76 personas el número de víctimas mortales a causa de las intensas lluvias e inundaciones que azotaron la semana pasada a cinco estados del centro de México, derivadas de la perturbación tropical 90-E. El desastre natural ha dejado un saldo devastador y ha puesto en marcha una extensa operación de rescate, pues aún se reportan 39 personas como no localizadas.

Según el reporte oficial, los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo concentran la mayor parte de los daños materiales y la cifra más alta de fallecimientos. Las autoridades continúan con las labores de atención humanitaria y la evaluación de daños en las comunidades que han quedado incomunicadas o con graves afectaciones.

Veracruz es la entidad más golpeada, con un total de 34 muertes confirmadas y 14 personas desaparecidas. El estado costero reporta 40 municipios con daños severos en viviendas, caminos y cultivos.

En el estado de Hidalgo, la cifra de fallecidos asciende a 22, con 20 personas que aún no han sido localizadas. Las lluvias provocaron desbordamientos de ríos, deslaves y cortes carreteros en 27 municipios, complicando las tareas de auxilio.

Por su parte, Puebla contabiliza 19 personas fallecidas y cinco no localizadas, con un total de 23 municipios que sufrieron afectaciones.

Los estados de Querétaro y San Luis Potosí también reportaron incidentes. En Querétaro, se confirmó una persona fallecida y afectaciones en ocho municipios. San Luis Potosí reporta daños en 12 municipios, si bien no se registran víctimas mortales ni desaparecidos.

Las autoridades han instado a la población de las zonas afectadas a seguir las indicaciones de Protección Civil, mientras continúan los esfuerzos coordinados para la búsqueda de los no localizados y la reconstrucción de las áreas dañadas.

Con información de La Jornada.