Ya se prevé la venta clandestina de bebidas alcohólicas en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- No se descarta el que la ciudadanía vuelva a recurrir a la compra y venta de bebidas alcohólicas de manera clandestina durante los siguientes días, tras el anuncio de la aplicación de la Ley Seca en Aguascalientes, señaló el alcalde Antonio Arámbula.

Durante una transmisión en redes sociales, el edil comentó que ante esta situación, habrá quienes decidan “hacer negocio” y aprovecharse de que el producto será demandado por quienes gustan de este tipo de bebidas.

“Yo creo que sí, la verdad es que hay gente que vive del alcohol, que parece que si no toma alcohol no está feliz, no está contento, parece que estuviera mal y por lo tanto siempre hay gente que con las prohibiciones hace negocio”, dijo.

Explicó que la venta de alcohol podría darse a través de las redes sociales. Sin embargo, aseguró que la autoridad estará pendiente para evitar y en su caso, multar o arrestar a quienes incurran en la venta de bebidas embriagantes.

“Habrá gente que a través de redes, a través de Facebook, en otros teléfonos o WhatsApp y yo les pido que no hagan eso, porque vamos a estar al pendiente, y si los cachamos vamos a hacerles un pedido y los vamos a clausurar, multar y hasta arrestar”, comentó.

En el mismo espacio, Arámbula mencionó que la Ley Seca afectará a aquellas familias que dependen de los ingresos que se generan con un establecimiento y que ahora estarán obligados a cerrar, por lo que buscarán un tipo de apoyo económico con el Gobierno del Estado.

“Estaremos viendo con el Gobierno del Estado y la secretaría de Desarrollo Económico cómo podemos ayudar y qué programas se estará implementando para apoyar a los que cierren estos quince días”.