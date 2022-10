Ya se comercializa el primer coche volador

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El día en que la gente empiece a moverse por las ciudades en coches voladores está cada vez más cerca. Esta tecnología futurista, que algún día podría transportar personas muy por encima del tráfico (que no deja de crecer) la hemos visto en películas como Blade Runner o Wall-E. Ahora, lo hemos hecho en la vida real: una empresa china acaba de probar el primer taxi volador eléctrico en Dubái. Y ha sido sencillamente alucinante.

Siendo la empresa de automóviles voladores más grande de Asia, XPENG AEROHT, una filial del fabricante chino de vehículos eléctricos XPeng con sede en Guangzhou, lleva años persiguiendo su objetivo de construir el primer coche volador del mundo. La compañía se había propuesto entregar un ejemplar listo para 2024, y esta semana, ha logrado demostrar el primer vuelo público del modelo XPeng X2.

Se trata de un avión eléctrico biplaza de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) que se eleva mediante ocho hélices, dos en cada esquina del vehículo. Adopta una cabina cerrada con un diseño minimalista en forma de lágrima y una apariencia más propia de la ciencia ficción que tiene en cuenta la aerodinámica para lograr el máximo rendimiento en vuelo. Para reducir el peso, tiene una estructura completa de fibra de carbono.

Mide 497 centímetros de largo, 478 cm de ancho y 136 cm de alto y tiene un peso de 560 kg, pudiendo volar con un peso máximo de 760 kg, es decir 200 de ellos estarían reservados a los dos pasajeros y su carga. Se espera que pueda viajar a 130 km/h y que tenga una autonomía de unos 35 minutos a 1.000 m de altitud, además de poder recorrer unos 600 km por carretera. Pero quizás la característica más llamativa es su capacidad para volar de forma autónoma, donde los pasajeros pueden realizar operaciones de inicio, regreso y aterrizaje seguras con solo tocar un botón.https://www.youtube.com/embed/LTNuNt6VmZg?enablejsapi=1&origin=https://magnet.xataka.com

No hay información sobre el precio y la disponibilidad del coche ahora mismo, algo entendible ya que se encuentra en la primera fase de desarrollo. Sin embargo, en el Tech Day 1024 de la compañía el otoño pasado, se dijo que su modelo volador de sexta generación llegará en algún momento de 2024 y podría costar menos de 156.600 euros. Este modelo también podrá conducir en carretera.

Si bien podría rondar esa cifra, la fecha de disponibilidad de 2024 suena demasiado optimista, sobre todo dados los muchos obstáculos que deberán superarse antes de que se permita que cualquier vehículo de este tipo surque los cielos. Básicamente porque se requiere una gran cantidad de pruebas de seguridad y exámenes antes de que cualquier aeronave, incluidos los coches voladores, reciba un certificado de aeronavegabilidad y más tarde se autorice una fabricación en masa.

Un informe de Protocol señalaba que en Europa se han propuesto los únicos estándares específicos de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) en el mundo. Mientras tanto, en China, no se ha otorgado dicho certificado a ninguna empresa eVTOL. De hecho, el certificado aún no tiene una disposición para las tecnologías eVTOL, lo que significa que las empresas que trabajan en esta tecnología no pueden presentar solicitudes. Esto se traduce en que podrían pasar años antes de que comencemos a verlos en pleno funcionamiento.

Sin embargo, ya existe una tendencia de los fabricantes de automóviles de diseñar y crear coches voladores que en un futuro puedan transportar a personas en las grandes ciudades. Otros fabricantes de coches como Terrafugia de Geely están construyendo una fábrica destinada a esta misión en la ciudad de Wuhan mientras que TCab Tech y AutoFlight de China también están explorando vuelos urbanos a baja altitud, o movilidad aérea urbana global, un mercado que podría alcanzar un billón de euros para 2040, según Morgan Stanley.

La europea Volocopter, una empresa alemana de movilidad aérea urbana, lanzará sus servicios de taxi aéreo en Singapur en 2024. Por otro lado, en Japón, la startup SkyDrive Inc., con sede en Tokio, firmó un acuerdo de asociación con el Gobierno de la Prefectura de Osaka el año pasado para tener una flota de coches voladores en funcionamiento para su uso en la Exposición Universal 2025 en la región de Osaka.

Mientras tanto, deleitémonos con el magnífico XPeng X2.