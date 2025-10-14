¡Ya salió el peine!: inventó un robo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, informa que derivado de las indagatorias realizadas por agentes de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Robos respecto a un reporte de robo con violencia, se logró esclarecer que los hechos denunciados no ocurrieron en los términos manifestados por quien se ostentó como víctima.

De acuerdo con las primeras versiones, el denunciante, identificado como Germán “N”, aseguró haber sido despojado de una fuerte cantidad de dinero en efectivo, equivalente a $320,000 pesos, el pasado 13 de octubre de 2025. No obstante, tras la investigación técnica y ministerial, se comprobó que dicha versión era falsa, toda vez que el dinero no fue objeto de robo.

Durante su comparecencia, el propio Germán “N” reconoció que utilizaría dicha cantidad para solventar problemas personales y que en realidad decidió reportar falsamente el robo con el fin de evadir el pago de una deuda, manifestando además que figura como imputado en dos carpetas de investigación por los delitos de fraude y abuso de confianza.

El declarante también expresó que ya no desea continuar con las diligencias de la carpeta de investigación, al admitir que los hechos denunciados no correspondían a la realidad y que reportó el dinero como robado con el propósito de evitar responsabilidades económicas derivadas de los procesos penales que enfrenta.

La Fiscalía General del Estado reitera que presentar información falsa o realizar denuncias inexistentes constituye un delito.

Por ello, la Institución hace un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y apego a la verdad al momento de presentar una denuncia, recordando que la Fiscalía trabaja de manera firme y transparente para garantizar la justicia y el debido proceso en cada investigación.