Ya puedes editar los mensajes que mandas en WhatsApp

Redacción

Ciudad de México.-Cada día as actualizaciones de WhatsApp se vuelven más útiles para los usuarios, pues Meta quiere coronar a su aplicación como “la mejor” y la preferida por los mexicanos además del resto de los internautas del mundo. Ahora nos comparten una función que todos estaban esperando, la oportunidad de editar los mensajes mandados pero no solo en dispositivos móviles, también las versiones de escritorio. Aunque la desventaja es que saldrá la leyenda “editado”, se podrá modificar un sin fin de veces errores ortográficos simples, añadir más información o cambiar todo el texto. Está disponible tanto para iOS como para Android, y por supuesto, Web.

Solo debemos seleccionar el texto a modificar y darle “click” derecho para abrir el menú emergente. FOTO: Adriana Juárez

¿Cómo editar un mensaje en Web?

Realmente los pasos no cambian en lo absoluto a la versión móvil. Para hacerlo solo debemos.

Colocarnos en el mensaje a modificar. Abrir el menú emergente donde se ve: Información del mensaje.

Responder.

Reaccionar.

Reenviar.

Destacar.

Eliminar. De no haber pasado los 15 minutos, te aparecerá la opción de “Editar”. En la ventana emergente, poner el texto que deseas cambiar.

Una vez abierta esta opción se podrá cambiar el texto y/o los emojis. FOTO: Adriana Juárez

En caso de que no veas este menú lo más probable es que no tengas actualizada la aplicación a la última versión de WhatsApp que en Android es la versión 2.23.7.14 y en iOS es la Versión 23.13.78. Asimismo debemos de tomar en cuenta que se tiene un límite de 15 minutos y que de enviar un segundo mensaje “debajo” del que se quería corregir, ya no nos dará opción a modificar el texto. También debemos de recalcar que solo es posible cambiar contenido de texto junto con los emojis, ya que lo que escribamos junto al envío de una imagen o un video no se podrá cambiar.

Con información de El Heraldo de México