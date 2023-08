‘Ya no son los tiempos de obligar a las personas’: Montañez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Niegan en el Palacio Municipal haber convocado u obligado desde la administración a los burócratas a participar de la Marcha convocada por el Frente Nacional por la Familia en rechazo a los nuevos libros de texto gratuitos.

Respecto a los presuntos hechos el alcalde capitalino, Leonardo Montañez Castro, respondió ‘no a nadie se le obliga, y finalmente pues los servidores públicos, que el hecho de ser servidores públicos pues no significa que no puedan acudir a un movimiento en el cual son sus convicciones, pero no desde luego que a nadie, ya no son los tiempos de obligar a las personas’.

Y a pregunta expresa de si los trabajadores fueron convocados por el municipio, dijo ‘no, no se les convocó, digo la gente que se dió cuenta, que quería ir, era en su día domingo entonces estaban en total libertad de hacerlo’.