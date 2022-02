“Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”:AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que “ya no puede más” por lo que en cuanto termine su sexenio, en octubre de 2024, se retirará de la vida pública. “Ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro”, confesó durante el recorrido que realizó a reporteros de la fuente presidencial en la sala “Sala Daniel Cabrea y Los Olvidados” de Palacio Nacional.













EL PRESIDENTE HIZO UN RECORRIDO POR LOS SALONES DE PALACIO NACIONAL.

Durante la plática con periodistas, el presidente compartió que en 2012 estuvo a punto de ya no ser candidato a la Presidencia y solo mantenerse como dirigente partidista. Para ello, ya había preparado una carta como despedida.

“Y estuve a punto de decir: voy a seguir, pero no como dirigente, no vuelvo a ser candidato a nada”. ‘¿Guarda la carta?”, le preguntaron reporteros.

– ‘No, no creo; fue un borrador y dije van a hacer fiesta y todavía puedo hacer algo. No me siento insustituible, pero todavía puedo y, entonces, ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante, y ya pues conocen la historia reciente, pero sí, ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro”, destacó el mandatario federal.

El sexenio de López Obrador concluirá en octubre de 2024, sin embargo, su permanencia en el cargo será consultada a los ciudadanos el próximo 10 de abril cuando se realice el ejercicio de revocación de mandato. Aunque la ley en la materia establece que se debe contar con una participación del 40% del padrón electoral para que el resultado sea vinculante, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha adelantado que aunque participen menos, si los ciudadanos dicen que se le retire el cargo, lo hará.

El mandatario adelantó que al concluir su sexenio se retirará de la política, por lo que no volverá a ocupar ningún cargo más.

“Nada más que ya no voy a ejercer el noble oficio de la política, porque cuando yo termine me retiro, me jubilo y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública, ni conferencias, ni visitas a ningún estado, ni fuera del país y ningún cargo, nada, ni siquiera honorífico”, destacó.

Aunque en las últimas semanas, el presidente López Obrador ha lanzado críticas a los medios de comunicación, este jueves dijo que los reporteros “son sus hermanos”. “Estoy muy satisfecho, muy contento con el trabajo de todos ustedes, son mis hermanas y mis hermanos, aunque me critiquen y yo también”, dijo el mandatario.