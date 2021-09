“Ya no me hablen del Canelo”, dice Julio César Chávez

Redacción

En días pasados, Saúl “Canelo” Álvarez y Caleb Plant dieron de qué hablar tras su escandaloso primer ‘face to face’ de cara a su pelea el próximo 6 de noviembre. Uno de los consultados al respecto fue Julio César Chávez, quien dejó una opinión muy clara.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Chávez fue abordado por periodistas, quienes le preguntaron su opinión respecto a lo vivido entre Álvarez y Plant.

“Son calenturas, a mí también me pasó, A todos nos pasan en las previas de las peleas sabes. Es normal, así son las conferencias en el boxeo, ya no me digan nada del Canelo”.

El mexicano también fue cuestionado sobre la salud de sus hijos, Chávez Jr. y Omar, que se sabe, se encuentran en un proceso de rehabilitación.

Mis hijos están en un retiro espiritual, Julio está recapacitando que hizo mal en su carrera, para ver si vuelve o no, para ver si vuelven a retomar su carrera, porque han cometido muchos errores en su vida, es por eso que yo dije, pero todos lo agarran que yo los tengo internados”, comentó.

En julio de este año, Julio César Chávez tuvo su última pelea y tuvo como oponente a Héctor “Macho” Camacho Jr. Al término del encuentro, expresó que “Canelo” es el mejor peleador de la actualidad y que seguramente, sería el mejor en la historia de México.

Varias versiones señalaron que sus palabras marcaron el quiebre entre Chávez y sus hijos, quienes no lograron comenzar una buena carrera dentro del mundo del boxeo.

Ahora parece que el César del Boxeo está cansado de hablar del tapatío.

Con información de Bola Vip