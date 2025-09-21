Ya están devolviendo dinero de concierto de Caifanes cancelado en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Comenzó el reembolso de boletos a favor de quienes ya habían adquirido accesos del concierto de Caifanes en la Arena San Marcos agendado para el siguiente mes, pero que recién fue cancelado.

De acuerdo a un comunicado de la empresa Apodaca Group, los reembolsos están disponibles desde el pasado miércoles 19. Las ventas en efectivo se reembolsarán directamente en la taquilla. En cuanto a las ventas que se hicieron con tarjeta, se deben solicitar a la página arena.mx/reembolsos.

Caifanes, banda referente del rock mexicano, había anunciado un concierto en Aguascalientes para el sábado 11 del siguiente mes y de hecho inició la venta de accesos. Pero el sábado último, se anunció que la presentación había sido cancelada.

La empresa organizadora informó que la cancelación fue por causas ajenas tanto a la banda como al promotor.