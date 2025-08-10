“Ya basta de promesas”, denuncian pacientes de cáncer falta de medicamentos del gobierno federal

Gilberto Vaadez

Aguascalientes, Ags.- Pacientes de cáncer denunciaron falta de medicamentos en hospitales federales en Aguascalientes que va en perjuicio de su salud y acusando al gobierno federal de negligencia. El acto reunió alrededor de una veintena de personas en el Jardín de los Palacios, ubicado en el primer cuadro de esta ciudad.

A nombre de los manifestantes, Elizabeth Lozano Rangel, titular de la agrupación local Yo Lucho contra el Cáncer, enfatizó que se siguen padeciendo estas carencias a personas que tienen algún padecimiento y no se les cumple con las quimioterapias correspondientes.

“Es una cadena que no termina en que ya te vamos a dar el medicamento. Pero es que no hay dinero para subrogar estudios, no hay dinero para tratamientos, ni para comprar insumos o para una cirugía y esto es a nivel nacional. Desgraciadamente el dinero del gobierno federal para este tipo de enfermedades se está dando en becas, pero realmente la gente que trabaja y que aporta somos los que estamos aquì”, puntualizó en entrevista.

Lozano Rangel expuso que Aguascalientes no se han visto afectaciones al sistema de salud como, dijo, ocurre en otras entidades, pero no se tiene cobertura del 100 por ciento e hizo hincapié en cuanto a la carencia que viene desde la pasada administración federal como los hospitales del ISSSTE y del IMSS.

“Ya basta de estas promesas que vienen desde el sexenio pasado que nos están prometiendo que va a haber medicamentos, pero no llegan. Es terrible que lleguen a su institución médica y no tengan los medicamentos o no les puedan dar su quimioterapia. Debemos dejar de crear elefantes blancos como el Tren Maya”, reiteró.

– ¿Cuánto gastan en sus medicamentos?

– En promedio, de cinco a diez mil pesos mensuales y no todas las familias tienen solvencia.

La activista dijo que en los hospitales del ISEA se tiene una cobertura del 95 por ciento, mientras que en el IMSS no les brindan información necesaria.

Elizabeth Lozano, asociación Yo lucho contra el cáncer.