Y se quiere reelegir….

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El sacerdote del templo de la Virgen Guadalupe situado en el barrio del mismo nombre en la zona centro de esta capital, Carlos Alberto García Zavala, mejor conocido como el “padre Gandhi”, se lanzó duro contra el presidente municipal de esta capital, el panista, Leonardo Montañez Castro.

Durante la homilía de la misa de las 14 horas de este domingo en la citada abadía, el cura quien es uno de los más peso entre la grey católica señaló entre otras cuestiones; “tiene las calles de la ciudad llenas de baches, falta el agua en muchas casas y hay muchas fugas de agua” las cuales no se reparan a tiempo; dijo.

A su vez García Zavala, que también dirige la organización Cáritas Diocesana una institución dedicada a apoyar a personas de escasos recursos agregó “con las calles cómo están los coches se nos amuelan y a nosotros nos cuesta, los padres por si no saben también pagamos impuestos y no se notan, y ahora se quiere reelegir, Leonardo Montañez, (cómo primer edil capitalino bajo las siglas del Partido Acción Nacional).

El exabrupto del clérigo no deja de llamar la atención luego de que durante decenas de años se ha manejado la versión de que la iglesia tiene fuertes ligas con el partido blanquiazul, y con ello parecería que se estaría rompiendo, o al menos con el presidente municipal actual.

En este sentido antes de concluir trató de recular y señaló “a ver sí no me están grabando”…. no obstante puntualizó “bueno si me graban ni modo es la verdad”, concluyó sus críticas desde el púlpito hacia Montañez Castro que abiertamente no ha señalado que buscará reelegirse aunque tampoco lo ha negado.

Algunos feligreses comentaron a El Clarinete qué no es la primera vez que el cura endosa críticas hacia la labor del alcalde capitalino.

Por último hay que señalar que el prelado tiene su peso específico al interior de la Diócesis que ahora encabeza, Juan Espinoza Jiménez, dado que García Zavala fue muy cercano al purpurado anterior al actual en la persona de José María De la Torre Martín y goza de grandes adeptos al interior de la mitra.