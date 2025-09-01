Xolos vapuleó a Necaxa 3 a 0 y los hunde en la tabla general

Redacción

Tijuana, B.C.- Los Rayos de Necaxa fueron zarandeados por los Xolos en “La Perrera” cómo también se le concoe al estadio Mictlán y salieron con una dolorosa derrota que los sigue hundiendo en la tabla general al son de 3 goles por cero.

En este partido se distinguió por la indisciplina de los Rayos donde apenas a los 15 minutos de juego el ariete Ricardo Monreal vio la tarjeta roja, mientras que en la segunda parte por doble amarilla el colombiano Diber Cambindo se fue a la regadera dejando a su equipo solo con 9 jugadores en la cancha.

El encuentro inició con mucha intensidad, pues apenas a los 2 minutos de juego, Franco Rossano disparó dentro del área, pero su remate fue contenido por el arquero local.

La ofensiva necaxista mantuvo la intención y generó aproximaciones, aunque sin fortuna frente al arco rival. Tras algunos minutos, Ricardo Monreal fue expulsado luego de cometer una falta, situación que cambió el rumbo del partido para los dirigidos por Fernando Gago.

Con la superioridad numérica, Tijuana abrió el marcador al 38’, cuando Frank Boya definió dentro del área para enviar a su equipo con ventaja al descanso.



En la segunda mitad, pese a la desventaja numérica, los de Aguascalientes intentaron plantarse con mayor vocación ofensiva.

Sin embargo, los locales aprovecharon los espacios y nuevamente Frank Boya apareció para ampliar la diferencia.

Al 57’, Necaxa sufrió la expulsión de Diber Cambindo, quedándose con nueve jugadores en el terreno de juego, lo que complicó el cierre del encuentro para los Rayos.

Ya en la recta final, Tijuana sentenció el partido con el 3-0 definitivo tras un cobro de penal ejecutado por Adonis

Preciado.

Ahora Necaxa se ubica en el lugar 15 de la tabla general con apenas 5 puntos generados de 21 disputados lo que enciende las alarmas en la dirección técnica luego de que ya se fue un poco más del primer tercio del torneo y el proyecto de Gago naufraga lejos de los puestos de calificación.