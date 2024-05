Xóchitl Gálvez invertirá en carreteras que conecten a pueblos indígenas

Redacción

Estado de México.-En un encuentro con pueblos indígenas en Atlacomulco, Estado de México, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que durante su gobierno regresarán el Fondo de Infraestructura para Pueblos Indígenas, la construcción de Universidades Interculturales y el apoyo al campo, que quitó el Gobierno Federal actual.

Durante una ceremonia tradicional, el Jefe Supremo Mazahua de San Felipe del Progreso, Crisanto Maya Miranda, le entregó el Bastón de Mando, que simboliza la hermandad entre el gobierno y el pueblo.

Acompañada de la diputada federal, Eufrosina Cruz Mendoza, coordinadora de la mesa de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la campaña y de Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, la ingeniera recordó que, como funcionaria federal, en esta zona trabajó en la construcción de carreteras, caminos, instalación de sistemas de agua potable, electrificación y plantas de tratamiento.

“Una buena noticia que tengo para ustedes: vamos a volver a invertir en carreteras. Vamos a volver a invertir. Por eso, aquí me quiero comprometer con la ampliación de la carretera Atlacomulco- Toluca ¡Ya basta!, no todo el dinero se va a ir al sur del país. Sí vamos a apoyar al Sur, pero ha sido un robadero el Tren Maya. El Tren Maya iba a costar 120 mil millones y ya se gastaron 500 mil millones, por eso, no hay dinero para carreteras, por eso los caminos se están cayendo a pedazos, porque es una robadera”, dijo.

En materia de inseguridad, la candidata reprochó que el Gobierno Federal dejó crecer la delincuencia, por eso, hoy las cifras son de terror: 13 mil 431 niños asesinados, 50 mil desaparecidos, 185 mil asesinados durante esta Administración.

Enfatizó que su proyecto de país contempla traer libertad donde hoy gobierna el miedo. Miedo de salir a la calle y miedo a enfermarse y no tener dinero para comprar medicinas.

Expresó que “la candidata de las mentiras”, Claudia Sheinbaum y su partido Morena quiere controlar el Congreso de la Unión. “No lo vamos a permitir ¡Morena es una amenaza para la democracia! ¡Morena es una amenaza para la libertad!, Morena se ha aliado y ya me prohibieron decirle ‘narcopartido’”, comentó.

Gálvez Ruiz dejó en claro que trabajará para que las madres encuentren a sus hijos desaparecidos y para que los campesinos puedan salir de la pobreza.