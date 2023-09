Xóchitl Gálvez critica el quinto informe de AMLO

Redacción

Ciudad de México.-Desde el Congreso de la Unión, Xóchitl Gálvez se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras la presentación del Quinto Informe de Gobierno.

La aspirante a la candidatura presidencial afirmó que López Obrador no sólo incumplió con sus promesas sino que, en diversos aspectos, la situación de México empeoró en su sexenio.

“Hoy en este Quinto Informe de Gobierno sabemos que México no sólo no está mejor sino que en muchos aspectos está peor que cuando inició su administración. Los datos no mienten, no hay otros datos, el gobierno de Morena fracasó”

Con información de Infobae