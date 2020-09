Xavier Ortiz habría sido asesinado, dice Psíquico del FBI

Redacción

Ciudad de México.-En entrevista exclusiva para el programa ‘Chisme en vivo’, el Dr. Rob Cissna, psíquico que ha colaborado para el FBI, logra conectarse con Xavier Ortiz (qepd) y comparte las fuertes revelaciones que supuestamente le hace el actor fallecido el pasado lunes 7 de septiembre, desde el plano en el que se encuentra. Según el experto que ha trabajado en investigaciones que involucran a personajes importantes de la política, dicho por el conductor Javier Ceriani, el también integrante de Garibaldi no se suicidó y fue asesinado, ya que valía más muerto que vivo. “La forma como el murió no es lo que la gente piensa. Él no se quitó la vida, fue asesinado, pero quieren dar la impresión de que se suicidó. Él me dice que valía más muerto que vivo, pero él no decidió morir, tenía problemas como todos, pero no quería morir”, comenzó a explicar el doctor. Por otra parte, Rob asegura que “él está perdido ahora mismo porque no tiene justicia, no quería irse, pero nunca obtendrá justicia, tendrá que conseguir justicia en el mundo espiritual y eso no es muy fácil”. El Dr. Rob Cissna, psíquico del FBI, hace fuertes revelaciones. Y en torno a la supuesta pelea que tuvo Xavier con su exesposa, Karisa de León, un día antes de morir: “Esta pelea sucedió, pero hace como un mes. Esta pelea ocurrió por dinero, ella quería más dinero; honestamente veo que peleaban por dinero, ella usaba las peleas como una forma de demostrarle que él estaba acabado, él se deprimió sí, y pensó en suicidarse, pero esto no es lo que pasó“, revela. Por último, “me dice una y otra vez: me mataron, me mataron, me mataron… sólo quiere que su familia sepa que no los abandonó, que los quiere, que los ama, pero se vio obligado a dejarlos“, finalizó Rob Cissna.

Con información de TVNotas